Северная Корея может утроить военное присутствие в войне против Украины — разведка

Согласно данным украинской разведки, с которыми ознакомился телеканал CNN, Северная Корея планирует значительно увеличить количество своих военнослужащих, участвующих в боевых действиях на стороне России. Речь идет о возможной отправке от 25 000 до 30 000 солдат, что может утроить текущее присутствие северокорейских войск в войне против Украины.



По имеющейся информации, дополнительный контингент может быть переброшен в Россию в ближайшие месяцы. Это дополнение к примерно 11 000 военнослужащим, которых Пхеньян направил в ноябре. Западные официальные лица сообщают, что около 4 000 из уже прибывших северокорейцев были убиты или ранены.

Несмотря на потери, сотрудничество между Пхеньяном и Москвой продолжает усиливаться.

В документе также подчеркивается высокая вероятность того, что бойцы из КНДР примут участие в наступательных действиях на оккупированных территориях Украины, пишет CNN.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» уже сообщали, что Северная Корея рассматривает возможность отправки дополнительных войск в Россию для участия в войне против Украины уже в июле или августе.