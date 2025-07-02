Украинских детей в оккупации преследуют за язык и взгляды — их отправляют в психиатрические клиники

Дмитрий Лубинец

Принудительное лечение украинских подростков на оккупированной территории — это продолжение пыток против мирного населения со стороны России. Об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец в комментарии «Новостям Донбасса».

«Трудные» дети

Отвечая на вопрос об обвинениях в «радикализме» украинских подростков на временно оккупированной территории Донбасса и их перемещении в психиатрические учреждения, он подтвердил фиксацию таких случаев.

«Я квалифицирую это как ещё одну попытку давления РФ на украинских детей. У нас (в Офисе омбудсмена, — ред.) постоянно фиксируются нарушения прав разных категорий, прежде всего детей. Мы это фиксируем и доводим до сведения правоохранительных органов, а за пределами Украины — до международных партнёров», — заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Лубинец подтвердил, что такие случаи на оккупированной территории являются продолжением системы пыток в отношении украинских детей, а также системой изменения их идентичности.

По словам омбудсмена, на захваченных территориях таких детей россияне сначала называли «трудными», а затем — «террористами». Тех, против кого возбуждены уголовные дела, оккупационные власти намерены осудить — в качестве примера для других детей и подростков, чтобы они перестали подражать своим сверстникам.

Скольких детей «ДНР» принудительно «лечит»?

В прошлом году, по данным оккупационных структур, в Донецке и соседних городах на учет поставили 263 человека, из которых 16 — за «действия экстремистского характера».



19 подростков были поставлены на учет с начала 2024 года. К уголовной ответственности привлекли 161 несовершеннолетнего — всех обвинили в «радикализме». Из них 48 принудительно поместили в психиатрические учреждения.



В «МВД ДНР» обвиняют украинские спецслужбы в привлечении детей к «террористической деятельности» как на оккупированных территориях, так и по всей России.



Еще так называемая «полиция ДНР» заявила о 217 подростках, «состоящих в интернет-группах суицидальной и деструктивной направленности». То есть в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение в оккупации могут поместить как несовершеннолетних преступников, детей, склонных навредить себе, а также тех, кого обвинили в проукраинских взглядах.

Дело Оганнисяна и Ханганова

«Наказывать» могут за «неправильные» взгляды, например, в поддержку Украины, против которой воюет Россия. За использование украинского языка, распространение украинской литературы или, например, музыки.

«Я всегда вспоминаю первый случай, когда детей не просто назвали террористами, а казнили. Это были двое украинских подростков в оккупированном Бердянске — Тигран Оганнисян и Никита Ханганов. Мы обращались к посредникам на территории РФ, чтобы хотя бы тела передали родным и они смогли попрощаться. И на сегодняшний день мы получили неофициальный ответ: тела террористов не выдают», — рассказал омбудсмен.



Подростков, убитых в оккупированном Бердянске, российские силовики вероятно тайно похоронили летом 2024 года.

25 июня 2023 года стало известно о гибели двух подростков Тиграна Оганесяна и Никиты Ханганова из оккупированного Бердянска, которых российские власти обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге.



Как утверждает оккупационная власть города, «на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. <…> террористы были блокированы и уничтожены». В Telegram-пабликах и соцсетях разошлось видео, записанное 17-летним Тиграном, предположительно, непосредственно перед тем как его убили.



«Один из родителей был на опознании. Тигран застрелен в сердце, Никита в голову. В морге сказали, что застрелил снайпер. Тела почему-то привезли в детскую больницу, а бабушка сама перевозила вчера в морг, заплатив 1,5 тысячи гривен», — рассказала женщина.



Соучредительница Медийной инициативы по правам человека, координатор направления «Война и правосудие» Ольга Решетилова сообщила, что подростков убил снайпер.



Ранее российские оккупационные власти обнародовали обвинения в «готовке диверсии» против двух подростков из Бердянска (оба 2006 года рождения).



По данным правозащитников, 24 мая 2023 года жители оккупированного Бердянска Тигран Оганнисян и Никита Ханганов получили обвинения от Следственного комитета РФ в якобы готовящейся диверсии на железной дороге. Им инкриминировали «нарушение» статьи 281 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает от 10 до 20 лет тюрьмы.



Следственный комитет утверждает, что подростки вступили в сговор для поддержки ВСУ в начале сентября 2022 года. Они якобы «повредили железнодорожные пути, чтобы не позволить российским вооруженным силам получить материальное обеспечение».



По данным правозащитников, Тиграна Оганесяна пять дней жестоко допрашивали и пытали. От подростка требовали признаться в подготовке диверсии.