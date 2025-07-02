Разоблачено командование батальона в Одесской области: их подозревают в хищении почти 100 млн гривен

СБУ разоблачила командование батальона на хищении почти 100 млн гривен. Фото: Служба безопасности

Украинские правоохранители задержали командование батальона в Одесской области. Их обвиняют в хищении почти 100 млн гривен. Есть информация, что фигуранты продавали «бронь от призыва», поддельные удостоверения участников боевых действий и топливо. Об этом передает СБУ.



Организатором сделок является бывший командир отдельного батальона, дислоцированного на территории региона. Находясь на должности комбата, он привлек к преступлениям 4-х подчиненных, среди них — двое его заместителей.



«Подозреваемые фиктивно оформляли местных предпринимателей и знакомых на службу в свою воинскую часть. Стоимость таких «услуг» составляла до 5 тысяч долларов. На самом деле такие «мобилизованные» даже не появлялись на территории режимного объекта, а в обмен на это ежемесячно перечисляли свои зарплаты на банковские карточки командования батальона. Фигуранты торговали поддельными удостоверениями УБД (участник боевых действий), а также нелегально продавали топливо, которое предназначалось для военной техники», — говорится в сообщении.

Сейчас экс-командиру батальона и действующим заместителю комбата, заместителю комбата по тылу, начальнику склада горюче-смазочных материалов и командиру роты сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:



- чч. 4, 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой);



- ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);



- ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).



Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



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