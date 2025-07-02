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Омбудсмен рассказал о почти 300 казнях пленных солдат ВСУ

02 июля 2025, 17:59

Омбудсмен рассказал о почти 300 казнях пленных солдат ВСУ

Россияне казнили уже 268 пленных украинских военных. Фото: Дмитрий Лубинец Россияне казнили уже 268 пленных украинских военных. Фото: Дмитрий Лубинец

Российские оккупанты казнили 268 солдат Вооруженных сил Украины. Как отмечается, согласно международному гуманитарному праву, казнь сдавшихся в плен солдат считается военным преступлением. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает «Укринформ».

По его словам, казни украинских военных могут происходить по указанию российского высшего военного руководства, в частности за этим стоят генералы армии РФ.

«По нашим данным, по состоянию на сегодня, происходит расследование относительно казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально возросла в последний год», — отметил он.

Ранее мы писали, что российские военные казнили украинского бойца, привязав его к мотоциклу и протащив по дороге.

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