«FPV летит. Здесь такое каждые 10-15 минут»: полицейские вывезли из Константиновки еще двух человек

В Константиновке эвакуировали людей. Фото: скриншот

Правоохранительные органы вывезли из прифронтовой Константиновки женщину с домашним питомцем и пожилого мужчину. Эвакуационный экипаж сумел прорваться между дронами и доставить гражданских в безопасное место. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«FPV летит. Здесь такое каждые 10-15 минут», — отметил полицейский Евгений Мусийчук.



Как отмечается, вначале полицейские эвакуировали 77-летнего мужчину, ему требовалась медицинская помощь.



«Если нет взрывов, то это уже кажется чем-то ненормальным. Нет сил уже здесь быть. Сна как такового нет, потому что постоянные прилеты», — рассказал Владимир.



Также полицейские эвакуировали 55-летнюю женщину, российские оккупанты попали в ее дом, теперь она осталась без собственного жилья.



«К нам прилетало уже трижды. И все по жилым домам, где были только гражданские», — со слезами рассказывает спасенная жительница.



Сейчас эвакуированные уже находятся со своими родными в соседних областях.





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