Вблизи АЗС в Житомире прогремели взрывы, виднеется дым

В Житомире произошел мощный взрыв на АЗС. Фото: скриншот

В среду, 2 июля, в Житомире прогремели громкие взрывы возле одной из автозаправочных станций. Над городом виднеется столб черного дыма. Об этом сообщили местные СМИ.



Пока информация о пострадавших пока не поступала.



В Житомирском городском совете подтвердили взрыв.



«На трассе в направлении Киева, за кольцевой дорогой, произошел взрыв на автозаправке. Причины инцидента сейчас устанавливаются. На место оперативно выехали все экстренные службы», — говорится в сообщении.



В ведомстве призвали сохранять спокойствие.



Обновлено. На месте взрыва работает полиция. Происшествие произошло 2 июля около 18:00 вблизи с. Березина Глыбочицкой громады.



Сейчас на месте происшествия работают специалисты ДСНС, следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и отдела полиции №1 Житомирского райуправления, патрульные полицейские и медики.



Продолжается выяснение обстоятельств.



Уже известно о минимум двух погибших



«В населенном пункте Березина возле Житомира на трассе M-06 произошло два взрыва. Мы можем констатировать о двух погибших, 15 человек пострадали», — рассказал начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.



Он уточнил, что также в результате взрыва были повреждены частные дома



Ранее мы писали, что в результате массированной ночной атаки 25 мая 2025 года в Житомирской области погибли трое детей — 8, 12 и 17 лет. В общей сложности пострадали 10 человек, 8 из них госпитализированы.

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