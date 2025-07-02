Сколько РФ выпустила по Украине ракет, дронов и авиабомб за июнь: ответ МИД

Россия запустила по Украине в июне более 5 тысяч дронов и 330 ракет. Фото: ГСЧС

Только за июнь 2025 российские оккупанты выпустила по украинским городам более 330 ракет, около 80 баллистических, более 5 000 боевых беспилотников и 5 000 авиационных бомб. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига в соцсети Х.



«Такой масштаб террора демонстрирует вопиющее неприятие Россией мирных усилий под руководством США и ее призыв прекратить убийства в качестве первого шага к мирному урегулированию. Единственный способ заставить Россию прекратить войну — это усилить давление на Москву и укрепить Украину», — отметил он.



Сибига заявил, что такое большое количество беспилотников, бомб и ракет доказывает необходимость дальнейшего усиления противовоздушной обороны Украины. По его мнению, Украине нужно больше систем противовоздушной обороны.



«Украина активно работает над развитием собственных возможностей, но нам нужна поддержка уже сейчас — учитывая масштабы российского террора. Сейчас не время для слабых решений. Настало время продемонстрировать силу и послать Москве правильные сигналы», — добавил он.



Ранее мы писали, что в ряде медиа появилась информация о приостановке военных поставок Украине со стороны Пентагона. В связи с этим Министерство обороны Украины выступило с официальным заявлением.

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