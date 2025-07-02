СБУ задержала жителя Северскодонецка: его подозревают в участии в группировке Ильи Кивы

Подозреваемый вместе с другими участникам участвовал в прокремлевских митингах и мероприятиях. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержали жителя Северскодонецка, который, по мнению украинских правоохранителей, в 2021 году присоединился к «общественной организации» «Всеукраинское движение по борьбе с фашизмом «Патриоты — за жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе Службе безопасности.



Как отмечается, эта организация была сформирована Ильей Кивой (был убит в 2023 году – ред.) для силового прикрытия политических мероприятий, которые проводили лидеры пророссийской партии «ОПЗЖ».



По данным следствия, подозреваемый участвовал в митингах и других прокремлевских мероприятиях. Также он проходил обучение в тренировочном центре, где участников организации готовили к противодействию правоохранителям.



Установлено, что в 2022 году фигурант скрывался в Одессе. Оперативники задержали его по месту жительства.



Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему сообщено о подозрении.



Ранее мы писали, что украинские правоохранители задержали командование батальона в Одесской области. Их обвиняют в хищении почти 100 млн гривен. Есть информация, что фигуранты продавали «бронь от призыва», поддельные удостоверения участников боевых действий и топливо.

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