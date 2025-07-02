Погиб украинский военный Дмитрий Романюк, который помогал ВСУ удерживать Авдеевку

Дмитрий Романюк. Фото: Егор Фирсов

Во время ракетного удара 1 июля погиб Дмитрий Романюк — заместитель командира 110-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщил украинский военный, сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

«Дмитрий был первым офицером, с которым я познакомился в Авдеевке в 2022 году. И во многом мне помог. В то время Дима уже имел звание майора, несмотря на свой молодой возраст — ему было всего 31 год», — делится воспоминаниями военный.

Романюк был очень талантливым логистом, отмечает Фирсов.

«В 2022–2023 годах он с побратимами совершал по-настоящему невероятные вещи, которые позволяли 110-й бригаде долго удерживать позиции в Авдеевке», — написал Фирсов.

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1 июля весь день продолжался разбор завалов после российского ракетного удара по селу Гуляйполе Днепропетровской области. В результате обстрела есть потери — и военные, и гражданские.



«Погибли командир 110-й механизированной бригады ВСУ, полковник Сергей Захаревич, другие ребята из бригады. Продолжается полное расследование обстоятельств этого удара – я жду доклада. Всем, кто был ранен, оказывают необходимую помощь. Более 30 человек были ранены. Мы обязательно ответим россиянам на этот удар», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.