Одесса снова под ударом: прямое попадание в 9-этажку

Ночью, 3 июля, в Одессе в результате атаки российским ударным дроном типа «Шахед» произошло прямое попадание в жилой многоквартирный дом.

Девятиэтажное здание получило значительные повреждения. Пожар охватил верхние этажи — с седьмого по девятый. В момент удара в доме спали люди.

Спасатели оперативно эвакуировали 50 человек. Десятерых, в том числе двух детей, удалось спасти с помощью специальной техники.



По предварительной информации, в результате атаки пострадали четверо человек. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, в результате российского удара по Одессе 28 июня погибли два человека, еще шесть получили ранения.