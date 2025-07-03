Российские дроны атаковали Полтаву: под удар попали ТЦК и частный дом, погибли люди

Под удар российских дронов в Полтаве сегодня попали ТЦК и частный дом: есть погибшие и раненые. Фото: Poltava/telegram

Утром 3 июля, около 9:00, российские военные с воздуха атаковали Полтаву. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП. Об этом сообщают Сухопутные силы ВСУ.

Отмечается, что в результате другого попадания вблизи Полтавского областного ТЦК и СП возник пожар на территории частного жилого дома.

«К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет предоставлена дополнительно», — говорится в сообщении.

В Полтавской ОВА сообщили, что в результате атаки погибли два человека, 11 ранены.

Как писали местные жители в соцсетях, утром 3 июля около 9 часов утра над Полтавой пролетели российские БПЛА, после чего в городе раздалось несколько взрывов. Во время налета были слышны звуки работы средств ПВО.

Местные жители слышали звуки, характерные для ударных беспилотников типа «Шахед», которые пролетали на большой скорости. По всей видимости, противник применил тактику массированного налета.

Руководитель Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова сообщила, что для ликвидации последствий атаки задействованы спасательные службы.

«Наша громада находилась под массированной атакой российских беспилотников. Все профильные службы задействованы. Разворачиваем оперативные штабы. Все необходимые службы уже работают на местах», — написала она в соцсетях.