СБУ разоблачила «крота» ФСБ в рядах Воздушных сил ВСУ

Служба безопасности Украины задержала российского агента, действовавшего в рядах Воздушных сил ВСУ. По данным ведомства, офицер оказался «кротом» элитного спецподразделения ФСБ РФ «Альфа», внедренным с целью сбора разведданных о военной авиации Украины.



Операция по поимке шпиона прошла на Львовщине. Задержанный — майор Воздушных сил, которого завербовали российские спецслужбы через его бывшую жену, эксвоеннослужащую. Она сотрудничает с оккупантами и находится во временно захваченном Мелитополе Запорожской области.



Координировал подрывную деятельность агент ФСБ Александр Белодедов — кадровый сотрудник подразделения спецопераций «Альфа». Основной задачей «крота» был сбор сведений о расположении оперативных аэродромов, логистических узлов и центров техобслуживания украинской боевой авиации. Эти координаты планировалось использовать для нанесения ударов ракетами и дронами.



Сообщается, что сотрудники СБУ своевременно установили личность шпиона, задокументировали его связь с российской спецслужбой и провели задержание. Также были реализованы меры по усилению безопасности ключевых объектов ВСУ.

По результатам расследования офицеру объявлено подозрение в государственной измене, совершенной группой лиц по предварительному сговору в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также заочно объявлено подозрение в госизмене его бывшей супруге, находящейся на временно оккупированной части юга Украины, говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала агента ГРУ РФ в городе Славянск Донецкой области. Женщина корректировала российские авиационные удары по Силам обороны Украины на Краматорском направлении.