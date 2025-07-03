Оккупанты дали 14 лет жителю Херсонщины за «госизмену»

«Суд» над местными жителями ВОТ.

Оккупационный «суд» на временно захваченной территории Херсонской области приговорил местного жителя Алексея Демьяненко к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).

Мужчину обвинили в «государственной измене» за якобы сбор информации о передвижении российских войск и расположении башен связи.



Ранее появилась информация, что оккупанты судят 21-летнего бердянца за комментарий в Telegram.

Напомним, россияне приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам.