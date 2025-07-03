Кроме Украины Вашингтон приостановил поставки оружия ряду других стран — CBS

США приостановили поставки оружия не только Украине, но и ряду других государств

Поставки оружия из США приостановлены не только для Украины, но и для ряда других стран. Об этом сообщает CBS News.

Представитель Белого Дома рассказал, что некоторые государства были «переклассифицированы» — то есть перестали быть приоритетными получателями американских вооружений и боеприпасов. Конкретные страны не называются.

Отмечается, что эта мера стала частью масштабной проверки, инициированной Пентагоном по поручению президента Дональда Трампа.

Как пояснил источник издания, министр обороны Пит Хегсет начал ревизию несколько недель назад, чтобы убедиться, что распределение оружия соответствует интересам США, в отличие от политики предыдущей администрации.

В то же время британское издание The Economist со ссылкой на украинских представителей власти пишет, что в ночь с 30 июня на 1 июля Пентагон развернул грузовые самолеты, доставлявшие перехватчики для систем ПВО и другое вооружение на европейские базы, откуда их должны были перевезти по суше в Украину. Какое именно оружие было задержано, на какой срок и почему, остается неясным.

Ранее сообщалось, что США прекратили поставки Киеву ракет для систем ПВО Patriot, ракет Hellfire и других боеприпасов из-за опасений, что запасы этих вооружений в самих США слишком малы.

В среду, 2 июля, Минобороны Украины сообщило, что не получало официальных уведомлений о приостановке или пересмотре поставок военной помощи от США. После публикаций СМИ Киев запросил у Пентагона разъяснений и телефонный разговор для уточнения деталей.