Утром россияне обстреляли Константиновку из «Урагана»: пострадала женщина

Последствия российского обстрела города Константиновка Донецкой области утром 3 июля. Фото: ГВА

Утром 3 июля город Константиновка Донецкой области снова подвергся российскому обстрелу из РСЗО «Ураган». Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов в в Фейсбуке.

«В результате атаки пострадала мирная жительница – женщина получила ранения, находясь на автобусной остановке. Ей оказана неотложная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел также нанес повреждения инфраструктуре города: разрушен фасад одного из учебных заведений, повреждена автобусная остановка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 июля Краматорск и Дружковская громада Донецкой области были атакованы российскими беспилотниками. Предварительно, обошлось без пострадавших.