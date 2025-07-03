Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Первый сбитый «Орлан» над Херсоном: британский Raven охотится в украинском небе

03 июля 2025, 12:08

Первый сбитый «Орлан» над Херсоном: британский Raven охотится в украинском небе

Зенитные ракетные комплексы Raven, переданные Украине Великобританией, успешно работают на разных направлениях в составе Воздушных сил ВСУ.

Военные с южного направления поделились первыми результатами работы британской системы ПВО. Как сообщается, один из комплексов Raven в первом бою сбил четыре российских разведывательных беспилотника, в том числе БПЛА типа «Орлан» в Херсонской области.

Видео об этом разместило Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Как следует из видеоматериала, комплекс Raven оснащен ракетами ASRAAM 132 и предназначен для уничтожения беспилотников, всех типов крылатых ракет, а также, в идеале, воздушных целей — таких как самолеты и вертолеты.

Украинские зенитчики отмечают высокую маневренность, мобильность и точность новой системы, что позволяет ей эффективно действовать в условиях современного воздушного боя.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что позвонил в Конгресс США и подтвердил запрос на закупку систем противовоздушной обороны.

ТЕГИ

Организации
украинские зенитчики
Прочее
Зенитные ракетные комплексы Raven
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:08
В Луганске прогремел взрыв: есть погибшие и раненый
12:00
На ВОТ растёт число детских отравлений из-за грязной воды
11:21
Оккупанты дали 14 лет жителю Херсонщины за «госизмену»
09:05
Из порта Мариуполя вывезли танки и БМП — колонны двинулись в сторону Запорожской области
08:58
ВСУ ударили по складу с БК для ПВО и артиллерии в Харцызске
16:02
Украинских детей в оккупации преследуют за язык и взгляды — их отправляют в психиатрические клиники
14:45
Удар по Донецку: что оккупанты прятали в здании бывшего института
11:36
В Украину из оккупации удалось вернуть трех детей — Ермак
10:10
Глава группировки «ЛНР» заявил о полном захвате Луганской области российскими войсками
09:33
В оккупированном Луганске после атаки БПЛА возникли крупные пожары
23:00
В Донецке под удар попало здание бывшего проектного института — там могли быть военные или члены «ДНР»
22:30
В Донецке после обстрела загорелся рынок
21:59
Взрывы в Донецке: над городом поднимается дым, работает ПВО
14:39
На оккупированной Донетчине с 1 июля абоненты «Феникса» смогут пройти верификацию на почте
14:35
Оккупанты на ВОТ Херсонщины вербуют детей в пророссийские организации
13:13
Захватчики на оккупированной Луганщине откроют в школах «казацкие классы»
12:28
Оккупированную Горловку атаковали беспилотники: повреждены дома и объекты инфраструктуры
12:23
Оккупанты глушат связь у аэродрома в Саках — АТЕШ
16:25
Россия привлечет Китай к строительству порта и железной дороги в Крыму
14:36
Из Москвы в Донецк — в кювет: четверо пассажиров погибли в аварии
все новости
13:08
В Луганске прогремел взрыв: есть погибшие и раненый
12:27
Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ и ГРУ: они готовили новые удары по Краматорску
12:14
Утром россияне обстреляли Константиновку из «Урагана»: пострадала женщина
12:08
Первый сбитый «Орлан» над Херсоном: британский Raven охотится в украинском небе
12:00
На ВОТ растёт число детских отравлений из-за грязной воды
11:44
Кроме Украины Вашингтон приостановил поставки оружия ряду других стран — CBS
11:43
Удар по складу БК под оккупированным Харцызском: его уничтожили дроны СБУ, на месте была мощная детонация
11:21
Оккупанты дали 14 лет жителю Херсонщины за «госизмену»
11:20
СБУ разоблачила «крота» ФСБ в рядах Воздушных сил ВСУ
10:57
Российские дроны атаковали Полтаву: под удар попали ТЦК и частный дом, погибли люди
10:42
«Шахеды» ночью атаковали Веселое Поле на Донетчине: есть погибший и раненый
10:38
Попытка подрыва: в Петербурге задержана 23-летняя россиянка
10:11
Краматорск и Дружковскую громаду ночью атаковали беспилотники
09:57
You Tube заблокировал каналы Мосийчука и Дмитрука
09:45
Украинская армия продвинулась в Сумской области – ISW
09:45
МиГ-29 ВСУ ударил GBU-39 по штабу РФ на юге — есть потери
09:28
Военный завод был атакован беспилотниками в Липецкой области России
09:18
ГУР и ВСУ провели операцию и уничтожили десятки объектов российских операторов БПЛА на Запорожье
09:05
Из порта Мариуполя вывезли танки и БМП — колонны двинулись в сторону Запорожской области
08:58
ВСУ ударили по складу с БК для ПВО и артиллерии в Харцызске
все новости
ВИДЕО
Место взрыва в оккупированном Луганске. В Луганске прогремел взрыв: есть погибшие и раненый
03 июля, 13:08
Первый сбитый «Орлан» над Херсоном: британский Raven охотится в украинском небе Первый сбитый «Орлан» над Херсоном: британский Raven охотится в украинском небе
03 июля, 12:08
«Суд» над местными жителями ВОТ. Оккупанты дали 14 лет жителю Херсонщины за «госизмену»
03 июля, 11:21
СБУ разоблачила «крота» ФСБ в рядах Воздушных сил ВСУ СБУ разоблачила «крота» ФСБ в рядах Воздушных сил ВСУ
03 июля, 11:20
Под удар российских дронов в Полтаве сегодня попали ТЦК и частный дом: есть погибшие и раненые. Фото: Poltava/telegram Российские дроны атаковали Полтаву: под удар попали ТЦК и частный дом, погибли люди
03 июля, 10:57
Попытка подрыва: в Петербурге задержана 23-летняя россиянка Попытка подрыва: в Петербурге задержана 23-летняя россиянка
03 июля, 10:38

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор