Первый сбитый «Орлан» над Херсоном: британский Raven охотится в украинском небе

Зенитные ракетные комплексы Raven, переданные Украине Великобританией, успешно работают на разных направлениях в составе Воздушных сил ВСУ.



Военные с южного направления поделились первыми результатами работы британской системы ПВО. Как сообщается, один из комплексов Raven в первом бою сбил четыре российских разведывательных беспилотника, в том числе БПЛА типа «Орлан» в Херсонской области.

Видео об этом разместило Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Как следует из видеоматериала, комплекс Raven оснащен ракетами ASRAAM 132 и предназначен для уничтожения беспилотников, всех типов крылатых ракет, а также, в идеале, воздушных целей — таких как самолеты и вертолеты.

Украинские зенитчики отмечают высокую маневренность, мобильность и точность новой системы, что позволяет ей эффективно действовать в условиях современного воздушного боя.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что позвонил в Конгресс США и подтвердил запрос на закупку систем противовоздушной обороны.