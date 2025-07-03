Контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ и ГРУ: они готовили новые удары по Краматорску

Задержанная агент российских спецслужб в Краматорске. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух российских агентов, которые готовили новые удары по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Женщины действовали отдельно, но выполняли одинаковые задачи оккупантов – корректировали ракетно-бомбовые удары по Краматорску.



По материалам дела, одной из фигуранток оказалась местная безработная, которая выполняла заказы ФСБ и ждала захвата райцентра. Чтобы завербовать агента, российские спецслужбы задействовали ее сына – боевика оккупационных группировок России, который воюет против Украины на Восточном фронте.



Главной задачей женщины был поиск запасных командных пунктов и укрепрайонов Сил обороны Украины в районе прифронтового города. Одновременно фигурантка передавала захватчикам локации «прилетов» и их последствия.



Другая фигурантка – местная жительница, которая работала на российскую военную разведку. В поле зрения агрессора женщина попала как автор антиукраинского контента в одной из прокремлевских групп в «Одноклассниках». Там на нее вышел администратор этого интернет-сообщества – кадровый сотрудник ГРУ и предложил сотрудничество в обмен на деньги.



По его указанию, она обходила прифронтовой город, где фиксировала пункты базирования украинских войск и обозначала их геолокации на гугл-картах.



Следователи СБУ сообщили обоим задержанным о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 1, 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).



Женщины находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, что в городе Славянск на Донетчине продавщица магазина работала на ГРУ и корректировала удары российской авиации, СБУ ее задержала.