В Луганске прогремел взрыв: есть погибшие и раненый

Место взрыва в оккупированном Луганске.

Во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека и ещё один получил ранения. Видео с места события публикуют местные телеграм-каналы.



По предварительной информации, взрыв произошёл на улице Тараса Шевченко — неподалёку от краеведческого музея, где в это время проходило открытие выставки, посвящённой операции «Поток» (газопровод в Судже).



«Подробности инцидента пока отсутствуют», — говорится в сообщениях.

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