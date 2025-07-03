Зеленский и Трамп могут уже завтра обсудить по телефону приостановку поставок американского оружия Украине — FT

Зеленский и Трамп собирается созвониться в пятницу, 4 июля. Фото: Офис президента Украины

Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор в пятницу. Ожидается обсуждение внезапной остановки поставок американского оружия в Киев и потенциальных будущих продаж. Об этом со ссылкой на источники сообщает сегодня британское издание Financial Times.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, обсудят внезапную остановку некоторых ключевых поставок американского оружия Украине в пятницу во время телефонного разговора.

Источники заявили, что президент Украины также поднимет вопрос потенциальных будущих продаж оружия.

Время переговоров может измениться, сообщили люди, знакомые с планированием. Белый дом и Офис Президента Украины, как указано, не ответили на просьбу прокомментировать запланированную беседу.

Украина вызвала высокопоставленного американского дипломата в среду после того, как ее врасплох застало решение Пентагона прекратить поставки нескольких современных систем вооружения.

Зеленский лоббировал покупку американских противоракет Patriot, в том числе на встрече во время саммита НАТО на прошлой неделе, которую Трамп назвал «очень приятной».

Ранее сообщалось, что поставки оружия из США приостановлены не только для Украины, но и для ряда других стран. Представитель Белого Дома рассказал, что некоторые государства были «переклассифицированы» — то есть перестали быть приоритетными получателями американских вооружений и боеприпасов. Конкретные страны не называются.