Путин сообщил, что сегодня проведет телефонный разговор с Трампом

Сегодня Владимир Путин проведёт телефонный разговор с Дональдом Трампом

Глава Кремля Владимир Путин сегодня, 3 июля, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Путин сообщил в ходе посещения выставки в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», передает Интерфакс.

«Я сегодня буду разговаривать с президентом США», — сказал Путин, комментируя один из проектов, представленных на выставке.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут телефонный разговор в пятницу. Ожидается обсуждение внезапной остановки поставок американского оружия в Киев и потенциальных будущих продаж.