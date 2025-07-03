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Краматорский завод получил международный патент на САУ «Богдана»

03 июля 2025, 16:44

Краматорский завод получил международный патент на САУ «Богдана»

Краматорский завод получил международный патент на САУ «Богдана»

ПАО «Краматорский завод тяжелого станкостроения» зарегистрировал международный патент (WO) на промышленный образец самоходной артиллерийской установки 2С22 «Богдана».

Запатентована как полная версия САУ, так и отдельный артиллерийский модуль, предназначенный для установки на различные шасси. Об этом сообщил портал BTVT.INFO.

По информации издания «Милитарный», не исключено, что предприятие готовится к организации производства установки за рубежом. Украинский завод регулярно проводит испытания модуля «Богдана» на различных типах шасси, что позволяет расширять возможности для ее адаптации.

Уточняется, что в мае 44-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины получила новую модификацию САУ «Богдана». Это как минимум пятая версия установки с разными типами бронекабин и базовых платформ.

Согласно описанию в патенте, артиллерийская часть включает полуавтоматический досылатель. Однако, как уточняют украинские военные, в реальных боевых условиях он не используется — конструктивные особенности не позволяют одновременно производить зарядку и наведение орудия, пишет «Милитарный».

Напомним, украинские разработчики в поиске новых технологий быстрой очистки территорий от мин.

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