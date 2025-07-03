В российской Удмуртии дроны атаковалили электрогенераторный завод: сотрудников эвакуировали — СМИ

Беспилотники атаковали завод в российской Удмуртии. Иллюстративное фото

Издание ASTRA сообщает, что в российском городе Сарапуль в Удмуртии после атаки беспилотника прозвучал взрыв.

Отмечается, что в Сарапуле находится электрогенераторный завод, который выпускает электрогенераторы для нефтегазовой промышленности и машиностроения.

Жители сообщают об эвакуации сотрудников завода.

По словам местных жителей, был удар, а утром в городе снова глушили связь.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что регион атаковали как минимум два беспилотника. Один не достиг цели, а второй попал в технические сооружения, но не в Ижевске (где конкретно — не уточняется).

Сейчас ликвидируются последствия.

Напомним, четыре цеха по производству БПЛА были повреждены на ижевском военном заводе «Купол» после атаки беспилотников 1 июля. Работа предприятия остановлена.