В российской Удмуртии дроны атаковалили электрогенераторный завод: сотрудников эвакуировали — СМИ

Издание ASTRA сообщает, что в российском городе Сарапуль в Удмуртии после атаки беспилотника прозвучал взрыв.
Отмечается, что в Сарапуле находится электрогенераторный завод, который выпускает электрогенераторы для нефтегазовой промышленности и машиностроения.
Жители сообщают об эвакуации сотрудников завода.
По словам местных жителей, был удар, а утром в городе снова глушили связь.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что регион атаковали как минимум два беспилотника. Один не достиг цели, а второй попал в технические сооружения, но не в Ижевске (где конкретно — не уточняется).
Сейчас ликвидируются последствия.
Напомним, четыре цеха по производству БПЛА были повреждены на ижевском военном заводе «Купол» после атаки беспилотников 1 июля. Работа предприятия остановлена.
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