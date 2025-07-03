ВСУ захватили вражеский пулемёт с помощью наземного робота

Наземный роботизированный комплекс бойцов 3-й ОШБр украл вражеский пулемёт ПКМ

Бойцы взвода НРК «NC13» 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) проникли на 450 метров вглубь вражеских позиций при помощи наземного роботизированного комплекса и захватили пулемёт ПКМ. Видео опубликовала пресс-служба бригады.



Сначала украинские военные с помощью средств наблюдения зафиксировали расположение вражеского пулемёта, после чего направили в его сторону наземный робот и «затрофеили» оружие.

Ранее бойцы ВСУ уже демонстрировали подобные действия — в одном из эпизодов им удалось «украсть» российский дрон с помощью другого дрона.