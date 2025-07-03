Пограничники поразили машину и средства связи российских захватчиков

Пограничники мастерски поразили вражескую машину и средства связи. Фото: скриншот

Пилоты 79 пограничного отряда Государственной пограничной службы в городе Херсон провели успешную специальную операцию. Пограничники мастерски поразили машину и средства связи российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга Украины.



Как отмечается, украинские военнослужащие для удара использовали FPV-дроны.



«Было успешно уничтожено вражескую машину, которую оккупанты использовали для передвижения. А еще — две антенны связи, которые были развернуты для координации их боевых действий», — говорится в сообщении.



Ранее мы писали, что бойцы взвода НРК «NC13» 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) проникли на 450 метров вглубь вражеских позиций при помощи наземного роботизированного комплекса и захватили пулемет ПКМ.

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