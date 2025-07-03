На Херсонщине за неделю разминировали более 1,5 тыс. гектаров

Сапер проводит разминирование на полях Херсонщины. Фото: ИИ

Еще более 1 500 гектаров правобережной части Херсонской области было очищено от взрывоопасных предметов за период с 26 июня по 2 июля 2025 года. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

За неделю саперы обследовали:

260,7 га общих территорий,

1254,2 га сельскохозяйственных угодий,

1,4 км дорог,

128,9 га лесополос,

0,6 га водоемов,

а также 81 объект инфраструктуры.

Всего за этот период выявлено 819 единиц взрывчатки, а общее количество найденных с начала работ опасных предметов достигло 247 090 единиц.







Общий уровень очистки территорий составляет 68,9%. Работы по гуманитарному разминированию на деоккупированных территориях продолжаются ежедневно.

Ранее сообщалось, что в Украине разминировали пятую часть опасных территорий.