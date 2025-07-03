На Херсонщине за неделю разминировали более 1,5 тыс. гектаров

Еще более 1 500 гектаров правобережной части Херсонской области было очищено от взрывоопасных предметов за период с 26 июня по 2 июля 2025 года. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.
За неделю саперы обследовали:
Всего за этот период выявлено 819 единиц взрывчатки, а общее количество найденных с начала работ опасных предметов достигло 247 090 единиц.
Общий уровень очистки территорий составляет 68,9%. Работы по гуманитарному разминированию на деоккупированных территориях продолжаются ежедневно.
Ранее сообщалось, что в Украине разминировали пятую часть опасных территорий.
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