Впервые в истории: суд Киева впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами

краинский суд впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами. Фото: Новое время

Деснянский районный суд Киева установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, признав наличие брачных отношений между ними. Речь идет о первом секретаре Посольства Украины в Израиле Зоряне Кисе и активисте Тимуре Левчуке. Об этом сообщили в общественной организации «Инсайт».



Как отмечается, Зоряна Кися в июне 2024 года назначили первым секретарем украинского посольства в Израиле. Мужчина хотел поехать за границу вместе со своим партнером, однако в Министерстве иностранных дел не позволили паре отправиться вместе, ведомство не признало их членами семьи.



Они подали заявление в суд в сентябре того же года, однако тогда производство отказались открывать. Уже в феврале 2025 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу и направил дело на новое рассмотрение. Уже 10 июня суд принял решение об установлении факта совместного проживания одной семьей.



Известно, что Зорян и Тимур проживают вместе уже 12 лет, с 2013 года. В 2017 году они провели свадебную церемонию в Украине, а в 2021-м — заключили официальный брак в Америке.

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