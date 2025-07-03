Оккупанты сбросили авиабомбу на Николаевку: есть пострадавший

Оккупационные войска РФ 3 июля обстреляли авиационной бомбой Николаевку Донецкой области. В результате удара есть пострадавший. Об этом сообщил начальник Николаевской городской военной администрации Владимир Проскунин, передает «Суспільне Донбас».



По его словам, удар произошел примерно в 15:15.



«Снаряд попал по зданию бывшего кафе, рядом с многоэтажными домами. Ранения получил один человек, женщина 1959 года рождения», — отметил Проскунин.



Кроме того, повреждены несколько многоквартирных домов, в них выбиты окна, балконы, повреждены фасад, балконы и кровля. Также россияне повредили местное кафе.



Ранее мы писали, что 3 июля российские оккупанты ударили по городу Покровск Донецкой области. В результате попадания боеприпаса по частному сектору погибли два местных жителя. Тип вооружения устанавливается.

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