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Трамп и Путин разговаривали час: подробности телефонного диалога

03 июля 2025, 20:51

Трамп и Путин разговаривали час: подробности телефонного диалога

Трамп и Путин обсудили войну в Украине Трамп и Путин обсудили войну в Украине

Президент Америки Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин 3 июля провели телефонный разговор. Политики общались почти час, они обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, передает прокремлевское издание «ТАСС».

Как отметил Ушаков, глава Кремля заявил о готовности России продолжить переговорный процесс с Украиной, кроме того, РФ не собирается «отступать от своих целей».

Путин и Трамп затронули тему переговоров в Стамбуле, которые останутся двусторонними.

По словам Ушаков, они не обсуждали третий раунд переговоров между Украиной и РФ, прекращения поставок оружия США в Украину, а также возможность их встречи.

Кроме того, Трамп рассказал о своем экономическом законопроекте, а Путин поздравил США с Днем независимости, заявив о российском вкладе «в становление американской государственности».

Ранее российское издание 3 июля анонсировало телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. 

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