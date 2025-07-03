Один человек погиб и пять пострадали в результате обстрела Ильиновки

Российская армия 3 июля ударила FPV-дроном по Ильиновке Краматорского района Донецкой области. В результате атак один человек погиб, также есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.



Как отмечается, обстрел произошел в 17:20 по частному сектору.



«Неподалеку от домовладения погиб 47-летний мужчина. Его жена 44 лет и 74-летняя мать ранены. Кроме того, на улице получили телесные повреждения 65-летняя женщина и ее 37-летний сын. Также пострадала пенсионерка 70 лет», — говорится в сообщении.



У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения и контузия. Состояние некоторых оценивают как средней тяжести. Один гражданский находится в тяжелом состоянии.



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