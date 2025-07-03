Беспилотники атаковали российскую Удмуртию: вероятно, под удар попала нефтебаза

Российскую Удмуртию атаковали беспилотники. Вероятно, под удар попало село Борок, в этом населенном пункте находится нефтебаза «Росрезерва». Об этом передает издание «ASTRA».
Как отмечается нефтебаза расположена в Камбарском районе, под Сарапулом.
В селе находится нефтебаза ФКГУ комбината «Горизонт» («Приоритет») Росрезерва. Ранее эта база была предназначена в качестве резервуарного парка для хранения нефти.
Ранее мы писали, что в российском городе Сарапуль в Удмуртии после атаки беспилотника прозвучал взрыв.
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