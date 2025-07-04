В Донецке людей «выселяют» с рынка — что будет с «Аквилоном»

Торговые ряды «Аквилона» в Донецке

В Донецке оккупационные власти приняли решение закрыть рынок «Аквилон» в районе железнодорожного вокзала. У людей есть время до 1 сентября, чтобы успеть забрать свой товар. Изначально они должны были это сделать до 1 июля, однако возмущение местных жителей вынудило группировку «ДНР» пойти на уступки.

Предпринимателям разрешили работать до конца лета без кассовых аппаратов — еще одно нововведение для всех рыночных торговцев на оккупированной Донетчине. Предприниматель должен за свои деньги купить и установить кассовый аппарат, что также устраивает далеко не всех.

Ранее в «ДНР» называли разные причины закрытия «Аквилона» — от обустройства сквера до строительства торгового центра. Теперь же официальная версия звучит так: для проведения там капремонта магистрального водовода. Их планируют закончить в марте 2026 года. А что будет после на месте рынка — пока неизвестно.

Оккупационные власти пообещали предпринимателям предоставить рабочие места на других рынках Донецка. Предварительно, речь шла о «Маяке».