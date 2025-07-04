Позиции ВС РФ на Покровском направлении.

Агент движения сопротивления «АТЕШ» из числа военнослужащих ВС РФ передал данные о командном пункте 428-го мотострелкового полка на Покровском направлении. На этом КП находилось множество офицеров, которые осуществляли управление боем на одном из участков фронта.

Позиции ВС РФ на Покровском направлении.

«Наш агент также собрал информацию о других позициях: размещении личного состава, техники и складах врага. Это подразделение участвует в наступательных действиях, и командование не жалеет своих людей. Благодаря полученным данным, часть вражеских позиций уже уничтожена, а некоторые штабные командиры ликвидированы», — говорится в сообщении.

Ранее партизаны помогли ВСУ уничтожить позиции российских операторов БПЛА в Донецкой области.