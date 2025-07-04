Армия РФ оккупировала два села вблизи границы в Харьковской области – DeepState

Российские войска оккупировали села Меловое и Строевка в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Эти села расположены вблизи российско-украинской границы.
Захватчики также продвинулись возле поселка Тополи на Харьковщине и села Федоровка на Донетчине.
Кроме того, армия РФ продвинулась в селе Поддубное Донецкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 10 боестолкновений, на Новопавловском – 13.
Напомним, что украинская армия продвинулась в Сумской области.