Армия РФ оккупировала два села вблизи границы в Харьковской области – DeepState

Оккупированные села Меловое и Строевка на Харьковщине. Фото: карта DeepState

Российские войска оккупировали села Меловое и Строевка в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Эти села расположены вблизи российско-украинской границы.



Захватчики также продвинулись возле поселка Тополи на Харьковщине и села Федоровка на Донетчине.



Кроме того, армия РФ продвинулась в селе Поддубное Донецкой области.



По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 10 боестолкновений, на Новопавловском – 13.

Напомним, что украинская армия продвинулась в Сумской области.