На сбитом в РФ дроне нашли строчку из украинской песни о Джанкое

Слова из песни про Джанкой.

На одном из сбитых беспилотников в городе Шахты Ростовской области местные жители нашли обломки с надписью — цитатой из песни украинской группы «Гражданин Топинамбур» о Джанкое. Видео опубликовал телеграм-канала «Exilenova+».



По словам очевидцев, на крыльях дрона была написана строчка: «когда-то наши танки дойдут до Джанкоя».



Некоторые из местных жителей признались, что не смогли прочитать послание, и посетовали на отсутствие перевода.



«Лучше бы написали ещё и по-русски», — заявили они.



В ночь атаки дроны также поражали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его данным, в посёлке Долотинка в результате падения дрона на жилой дом погибла женщина.

В Азове был серьёзно повреждён многоквартирный дом в Колонтаевском переулке — разрушена крыша, эвакуированы 120 человек. В Шахтах в результате атаки без света остались шесть тысяч жителей. Обломки ещё одного дрона упали на стадион имени Лакомова.