МИД Польши: при ударе по Киеву повреждено консульство

Во время массированной атаки на Киев российскими войсками было повреждено польское консульство. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.



«Массированный российский обстрел прошлой ночью вызвал пожары и значительные повреждения, в частности — в польском консульстве в Киеве. Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите жёсткие новые санкции против агрессора», — написал Сикорский.

Напомним, Путин во вчерашнем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что РФ не собирается «отступать от своих целей».