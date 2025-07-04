РФ ударила по Славянску: спасатели ликвидируют последствия атаки под повторными обстрелами

Россияне атаковали Славянск. Фото: ГСЧС

В Славянске в результате очередного российского удара вспыхнул пожар в административном здании. Спасатели ликвидируют последствия российской атаки под повторными обстрелами. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«По приезду на место происшествия спасатели начали тушение пожара двухэтажного здания на площади 1000 кв. м. Но уже через некоторое время агрессор ударил снова — прямо по городу, где продолжалась ликвидация возгорания», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что из-за угрозы жизни пожарные приостановили тушение. Однако позже им удалось ликвидировать пожар.





Ранее мы писали, что ночью 4 июля российские войска БПЛА «Молния-2» атаковали город Славянск Донецкой области.

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