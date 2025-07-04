«Ожидается удар»: в DeepState рассказали о ситуации вблизи границы на Харьковщине после оккупации Мелового

Ситуация вблизи оккупированного села Меловое на Харьковщине. Фото: карта DeepState

После относительно непродолжительных штурмовых действий российские войска сумели наскоком занять Меловое на Харьковщине и многочисленные лесополосы западнее и южнее села. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Эти действия призваны поддержать наступление оккупантов на западном берегу реки Оскол. Вероятно, что в ближайшие дни ожидается удар на села Бологовка или Отрадное, чтобы увеличить участок напора вдоль Оскола.



«Возле Мелового с одной стороны не произошло масштабного наступления, но с другой – есть потерянная территория и россияне в приподнятом настроении пытаются наступать на села Амбарное и Зарубинка. В целом не секрет, что основными нашими участками получения резервов являются совсем другие отрезки, поэтому подразделения в этой оперативно-тактической зоне вынуждены из ничего находить новые силы, а враг же медленно, но наращивается», – отметили аналитики.

Напомним, что 4 июля в DeepState заявили об оккупации сел Меловое и Строевка вблизи границы в Харьковской области.