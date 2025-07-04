Оккупанты обустроили рембазу на Луганском пороховом заводе

Территория Луганского порохового завода, которую оккупанты превратили в рембазу.

Агент движения «АТЕШ» провёл разведку территории бывшего Луганского порохового завода, который оккупанты превратили в военную базу. Всё промышленное оборудование уже давно вывезено в Россию, и предприятие не функционирует в обычном режиме.



Сейчас на его территории размещены пункт дислокации и ремонтная база российской военной техники. Объект тщательно охраняется: установлены камеры видеонаблюдения, охранные посты, периметр обнесён колючей проволокой.



Хотя на видео не зафиксировано прямого присутствия военных, уровень охраны указывает на активное использование объекта в логистических целях. Также агенты сообщают о проблемах со связью вблизи территории базы.

Напомним, беспилотники атаковали Подмосковье и Ростовскую область РФ. Под удар попал военный завод в Азове.