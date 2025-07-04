«Принцип перемешивания»: куда Россия вывозит на отдых украинских детей

В начале лета россияне анонсировали вывоз на территорию РФ десятков тысяч детей с оккупированных территорий Украины «на отдых». Их везут в разные регионы, зачастую отдалённые, полностью отрывая ребёнка от общения с друзьями, родителями и знакомыми.

Вместо этого на оккупированные территории Украины привозят детей из Югры и Воркуты, демонстрируя возможности «жизни в новых регионах» юным жителям российской глубинки.

Такой принцип перемешивания — это не только элемент политики ассимиляции, но и способ перевоспитания.

Теория перемешивания как эксперимент над украинскими детьми

Детей из разных регионов Украины и России сознательно распределяют по разным лагерям и группам в отдалённых уголках РФ — например, в Омской области, Дагестане, на Сахалине. И в условиях абсолютной беспомощности ребёнка перед новой реальностью (неизвестная культура, климатические особенности местности, отсутствие связи), в которую он попадает, выстраивают новое сознание, где нет места прошлому.

Российская теория перемешивания утверждает, что в смешанных группах детей проще поддавать российской пропаганде, навязывать русский язык, историю, культуру и иное «патриотическое воспитание». Особенно, когда украинцев в этих группах меньшинство.

Разобщённые дети меньше склонны к сопротивлению, не могут поддержать друг друга или организовать совместные действия.

На практике это реализуется следующим образом: детей размещают в лагерях, где на протяжении пребывания вовлекают в образовательные, культурные и идеологические мероприятия по российским программам, часто с милитаристским уклоном. Детей учат стрелять, управлять дронами, рассказывают, что умереть за Родину — это и есть смысл жизни, а главное — убеждают, что Россия и есть их родина, а Украина — всего лишь её часть, которая когда-то незаконно отделилась и теперь возвращается.

Согласно публичным заявлениям, которые делали представители оккупационных администраций в начале 2025 года, в течение лета оккупанты планируют вывезти на территорию РФ более 4 тысяч детей из Херсонской области, 7 тысяч детей — из Донецкой области, 11 тысяч — из оккупированной Луганщины и 9 тысяч детей — из оккупированной части Запорожской области.

Мы изучили, в какие именно регионы РФ и в каком количестве отправляли украинских детей «на перевоспитание» в июне текущего года.

Информация была собрана из открытых источников, отчётов оккупантов и сообщений российских пропагандистских СМИ.

Куда отправляют детей с оккупированных территорий

Регионы самые разные. В основном это территории за Уралом, а также оккупированный Крым.

Больше всего детей в июне 2025 года направляли в Платошинское сельское поселение Пермского края, Анапу, Чувашию и различные города оккупированного Крыма. Детей из Мариуполя также в значительном количестве отправляли в Санкт-Петербург — «чтобы дети видели красоту нашей Родины», говорили коллаборанты, отправляя их в Россию.

Среди регионов, которые принимали украинских детей, были и территории экологического бедствия.

Напомним, в декабре 2024 года во время шторма потерпели аварию два российских танкера, перевозившие мазут. Около 9 тонн мазута вылилось в море. В результате десятки километров побережья Чёрного моря превратились в зону экологической катастрофы. Мёртвая рыба, загрязнённое море и километры побережья, покрытые мазутом, не только нанесли огромный ущерб природе, но и сорвали курортный сезон для россиян. Однако те не растерялись и стали направлять на отдых на эти загрязнённые территории украинских детей.

Анапа, Евпатория, Феодосия, Алушта — вот города, которые приняли наибольшее количество детей с оккупированных Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Именно эти города считаются наиболее пострадавшими от загрязнения мазутом. Например, в Евпатории было покрыто мазутом 9 км побережья, а в Феодосии — почти вся береговая линия, в том числе у заповедника «Мыс Меганом».

Таким образом россияне не только «перекодируют» украинских детей с помощью летних лагерей, но и одновременно затыкают бреши в провальном туристическом сезоне.

Сколько и откуда

Всего мы насчитали 6 187 детей, которых оккупационные власти вывезли в российские регионы или на территорию оккупированного Крыма в июне 2025 года.

Больше всего детей россияне вывезли из Запорожской и Донецкой областей.

Таблица: количество детей, города, из которых их вывезли, и пункты назначения

Разумеется, это может быть неполная картина. Данные из открытых источников и сообщений российских медиа могут не отражать всей информации по теме, однако эти сведения дают представление о масштабах «перемешивания».