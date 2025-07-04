Военные взяли в плен африканца, воевавшего на стороне РФ

Россияне, воюющие за Украину, взяли в плен африканца, воевавшего за РФ. Фото: скриншот

На Запорожском направлении военные легиона «Свобода России» взяли в плен 29-летнего нигерийца. «Оккупант» успел повоевать на фронте пять месяцев. Об этом передает социальный проект «Хочу жить».



Кехинде Олувагбемилеке четыре года жил в РФ, он занимался продажей наркотиков. Правоохранительные органы предложили ему вместо срока по 228-й статье пойти на войну.



«Правда не сказали, что ценой «чистого листа» в его биографии может стать его жизнь. Африканец успел повоевать довольно долго как для наемника – 5 месяцев, прежде чем сдаться на Запорожском направлении», - говорится в сообщении.



Кехинде — один из тысяч наемников из третьих стран, завербованных Минобороны РФ для войны в Украине. По данным, одних только африканцев в составе российской армии, как минимум, около 500.



Ранее мы писали, что украинским военнослужащим удалось взять в плен китайского наемника с позывным «Сабля». «Военнослужащий» воевал в составе 102 полка 150-й дивизии российской армии.

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