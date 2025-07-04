Из российского плена вернулся 70-летний гражданский Николай Медик из Донецкой области

Во время обмена вернули гражданского из Донецкой области Николая Медика, который был в плену более трех лет. Фото: Медийная инициатива

Из российского плена во время сегодняшнего обмена вернули 70-летнего Николая Медика, который родом из поселка Владимировка Донецкой области. Мужчина был в неволе более трех лет. Об этом сообщили в «Медийной инициативе за права человека».



«Моего отца обменяли, он уже в Украине. Он сообщил, что до 2024 года его избивали каждый день. И вскользь сказал о ранении глаза. Вероятно, повредили во время издевательств. Жалуется на сильные боли в груди. Отец плохо себя чувствует и в физическом, и в моральном смысле. Из смеха в слезы переходит, из слез — в смех», — рассказала его дочь Мария.



Николай Медик родился в Донецкой области, работал электриком в местном заводе. В марте 2022 года российские войска оккупировали его поселок, однако мужчина решил остаться на родине. Уже в начале апреля его похитили российские захватчики.



Мужчину вывезли на допрос в оккупированную Волноваху, а затем — в Донецк. Оккупанты выдвинули ему подозрение в сотрудничестве с украинской армией. Впоследствии мужчину вывезли в РФ, где удерживали в СИЗО-2 г. Галич Костромской области вместе с украинскими военнопленными.



Ранее мы писали, что 4 июля из российского плена домой возвратились украинские военные.

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