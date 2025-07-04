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Названы потери армии России за полгода

04 июля 2025, 22:30

Названы потери армии России за полгода

Силы обороны за полгода обезвредили 230 тысяч оккупантов. Фото: Александр Сырский Силы обороны за полгода обезвредили 230 тысяч оккупантов. Фото: Александр Сырский

С начала 2025 года украинские военнослужащие убили или ранили 230 тысяч российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Кроме того, по его словам, Силы обороны подбили более 4000 танков и боевых бронированных машин.  

«За первое полугодие 2025 года Силы обороны Украины уже обезвредили более 230 тысяч российских оккупантов, 1 311 танков и 2 885 бронированных машин врага», — отметил он.

Ранее мы писали, что ежедневно на Покровском направлении фиксируется не менее 50 боевых столкновений. Именно на этом участке противник сосредоточил самую крупную группировку — около 111 000 солдат.

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