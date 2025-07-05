Двое жителей погибли и четверо пострадали в результате атак армии РФ в Донецкой области

Оккупационные войска за прошедшие сутки, 4 июля, убили двух гражданских в Донецкой области. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«За 4 июля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Торском», — отметил он.
По словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.
С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 33 гражданских, получили ранения — 7448 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Ранее мы писали, что за 3 июля россияне убили восемь жителей Донецкой области.
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