Двое жителей погибли и четверо пострадали в результате атак армии РФ в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска за прошедшие сутки, 4 июля, убили двух гражданских в Донецкой области. Пострадали четыре человека. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 4 июля россияне убили 2 жителей Донетчины: в Константиновке и Торском», — отметил он.



По словам Филашкина, еще 4 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 33 гражданских, получили ранения — 7448 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что за 3 июля россияне убили восемь жителей Донецкой области.

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