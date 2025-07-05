Армия РФ снова атаковала Покровскую громаду: есть пострадавшие и повреждения

В Покровской громаде Донецкой области за минувшие сутки, 4 июля, двое людей получили ранения. Также повреждено жилье. Об этом сообщили в прессслужбе Покровской городской военной администрации.



4 июля около 12:30 в результате обстрела (тип вооружения устанавливается) микрорайона «Южный» в городе Покровск ранен гражданский мужчина 1972 года рождения. У пострадавшего диагностировано проникающее ранение брюшной полости и головы. Информация о повреждениях не поступала.



Около 13:00 россияне попали по участку автодороги Покровск-Мирноград. Ранения получил еще один гражданский человек.



Около 14:45 российский FPV-дрон попал в многоквартирный дом города Родинское. Зафиксированы повреждения. Информации о пострадавших не поступало.



В 16:30 Родинское снова было атаковано FPV-дроном. В результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. Информация о пострадавших отсутствует.



Ранее мы писали, что оккупационные войска за прошедшие сутки, 4 июля, убили двух гражданских в Донецкой области. Пострадали четыре человека.

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