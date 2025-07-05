Силы ПВО сбили более 200 БПЛА над Украиной

Силы ПВО сбили 292 дрона. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 5 июля ударила по Украине с помощью 322 БПЛА. Основное направление удара — Хмельницкая область, город Староконстантинов. Силы ПВО сбили 292 дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 5 июля (с 20:00 4 июля) противник атаковал 322 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона сбила 292 российских БПЛА типа Shahed (беспилотники других типов). 157 — сбиты огневыми средствами поражения, 135 — локально потеряны/подавлены РЭБ.





Зафиксировано попадание средств воздушного нападения в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.



Ранее мы писали, что оккупационные войска за прошедшие сутки, 4 июля, убили двух гражданских в Донецкой области. Пострадали четыре человека.

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