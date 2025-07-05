Российские оккупанты обстреляли Донетчину более 20 раз за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 4 июля, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удар попали три района:



Покровский район. В Покровске ранены 2 человека, повреждена многоэтажка и авто; в Родинском повреждена многоэтажка. В Шаховской громаде повреждены 7 домов: 2 в Заповедном и 5 в Золотом Колодце.



Краматорский район. В Лимане повреждены магазин и админздание; в Торском погиб человек; в Заречном разрушен дом. В Рай-Александровке Николаевской громады повреждены 2 дома, магазин и газопровод. В Краматорске ранены 2 человека. В Константиновке 1 человек погиб, повреждены 2 дома и 2 производственных помещения.



Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.



Ранее мы писали, что в Покровской громаде Донецкой области за минувшие сутки, 4 июля, двое людей получили ранения. Также повреждено жилье.

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