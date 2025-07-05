Обстрел Константиновки 4 июля: в больнице умер пострадавший

В Дружковской больнице умер житель Константиновки, который попал под российскую атаку утром, 4 июля. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



«В 09:30 во время оказания медицинской помощи в Центральной городской больнице города Дружковки умер житель города Константиновки, который получил ранения в результате обстрела в городе Константиновке», — отметил он.



Кроме того, россияне запустили авиационную бомбу ФАБ-250 с модулем УМПК по Константиновке. В результате обстрела пострадавших нет. Поврежден бывший производственный цех предприятия.



Ранее мы писали, что 4 июля в 06:30 российские оккупанты из ствольной артиллерии ударили по городу Константиновка Донецкой области.

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