«Я более строг к России, чем к любой другой стране»: Трамп пригрозил новыми санкциями Путину

Трамп поделился новыми подробностями разговора с Путиным.

Президент Америки Дональд Трамп поделился подробностями телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным. Он заявил, что занял более жесткую позицию по отношению к России.



«Я думаю, что я более строг к России, чем к любой другой стране», — уточнил он.



По словам американского лидера, во время переговоров уделили много времени антироссийским санкциям. Путин не в восторге от ограничений, однако Трамп не исключил введения новых санкций против России.



«Мы много обсуждали вопросы санкций, и Путин понимает причины, по которым они могут быть введены. Не сказал бы, что он в восторге от них, но ему удавалось с ними справляться, хотя эти ограничения достаточно строги. Вполне возможно, что их все-таки введут в будущем», — отметил он.



Ранее мы писали, что президент Америки Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин 3 июля провели телефонный разговор. Политики общались почти час, они обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.



Как отметил Ушаков, глава Кремля заявил о готовности России продолжить переговорный процесс с Украиной, кроме того, РФ не собирается «отступать от своих целей».



Путин и Трамп затронули тему переговоров в Стамбуле, которые останутся двусторонними.



По словам Ушаков, они не обсуждали третий раунд переговоров между Украиной и РФ, прекращения поставок оружия США в Украину, а также возможность их встречи.







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