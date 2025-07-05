Российская армия захватила два села на Донетчине

Россияне атаковали два села. Фото: DeepState

Российским военным удалось захватить два села в Донецкой области. Речь идет о селах Новоукраинка и Зеленый Кут. Об этом сообщил украинский проект DeepState.



«Враг оккупировал Новоукраинку и Зеленый Кут», — отметил он.



По данным военных аналитиков, российские военные продвинулись возле поселка Отрадное.



Ранее мы писали, что после относительно непродолжительных штурмовых действий российские войска сумели наскоком занять Меловое на Харьковщине и многочисленные лесополосы западнее и южнее села.





Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях