Российская армия захватила два села на Донетчине

Российским военным удалось захватить два села в Донецкой области. Речь идет о селах Новоукраинка и Зеленый Кут. Об этом сообщил украинский проект DeepState.
«Враг оккупировал Новоукраинку и Зеленый Кут», — отметил он.
По данным военных аналитиков, российские военные продвинулись возле поселка Отрадное.
Ранее мы писали, что после относительно непродолжительных штурмовых действий российские войска сумели наскоком занять Меловое на Харьковщине и многочисленные лесополосы западнее и южнее села.
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