Войска РФ пытается продвинуться в Донецкой области и зайти в Днепропетровскую область — аналитики

Россияне продолжает прилагать усилия для продвижения на Донетчине. Фото: DeepState

Российская армия захватила населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка у административной границы Днепропетровщины и Донетчины. Села находятся возле Дачного Покровского района, которое хотят оккупировать россияне, однако Силы обороны стараются не дать армии РФ закрепиться в населенном пункте. Об этом сообщил украинский проект DeepState.



Военные аналитики уточнил, что ситуация в районе Дачного динамичная и напряженная.



«Для недопущения продвижений на Днепропетровщину и занятия села, были привлечены дополнительные ресурсы, но в силу количественного превосходства и непрерывных штурмов небольшими группами пехоты, противник пролазит сквозь оборонительные порядки украинских бойцов, что уже давно не является новостью на многих участках фронта», — говорится в сообщении.



В DeepState заявили, что для РФ прорыв на Днепропетровщину является большой медийной причиной запустить машину пропаганды. Для Украины это также важная и уже даже принципиальная позиция не допустить ВС РФ за админграницы.



«Спекуляции прорывов границ областей уже были в районе Котляровки и Орехового, но каждый день с полным пониманием последствий и важности, наши военные сдерживают врага, который для этого прорыва привлек дополнительные резервы. Ситуация сложная, а обстановка на линии боевого соприкосновения, имеющиеся проблемы и «бесконечное» количество захватчиков усложняют эту ситуацию еще больше», — написали военные эксперты.



Кроме того, российские оккупанты имеют стремительные продвижения в районе Ялты, которая также находится на админгранице, Зирки, Поддубного, Толстого, Шевченко, Воскресенки и других населенных пунктов.



Ранее мы писали, что российским военным удалось захватить два села в Донецкой области. Речь идет о селах Новоукраинка и Зеленый Кут.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях